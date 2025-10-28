Dos heridos tras ataque armado en Los Pinos; autoridades activan Código Rojo en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este martes 28 de octubre de 2025, dos personas, un hombre de 22 años de edad y una mujer de 73, resultaron heridas tras ser víctimas de una violenta agresión armada mientras se encontraban dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pino Nuevo y Pino Nevado, en la colonia Los Pinos, de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información extraoficial, el incidente provocó la activación del Código Rojo por parte de las autoridades locales. Debido a la gravedad de sus lesiones, los paramédicos que llegaron al lugar estabilizaron a las víctimas y las trasladaron a un hospital de la zona. Por el momento, se desconocen más detalles sobre su estado de salud y sobre las circunstancias generales del ataque.

De hecho, los actos delictivo en la capital del estado se ha visto incrementados a niveles exponenciales, ya que con frecuencia se confirman 'levantados', heridos e incluso víctimas fatales. Precisamente ayer por la noche, como informamos en TRIBUNA, se localizó a un hombre sin vida alrededor de las 19:00 horas, en plena vía pública, justo sobre la calle Madera Sur, perteneciente a la colonia Palo Fierro.

Los hechos violentos siguen en Hermosillo

El fallecido fue identificado como Marco Antonio, y presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. En la escena se aseguraron ocho casquillos calibre 7.62×39, los cuales fueron recolectados por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado como parte de las investigaciones. Hasta el momento, no se reportan detenidos ni sospechosos relacionados con este crimen.

Durante el fin de semana también se registró otra agresión. La mañana del sábado 25 de octubre, una mujer identificada como Karina resultó lesionada tras recibir impactos de arma de fuego en el cruce de las calles Capomo y Puma, en la colonia Nuevo Hermosillo. La joven se encuentra fuera de peligro, aunque fue trasladada al Hospital del IMSS Juárez, donde recibió atención médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui