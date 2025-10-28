Encuentran cráneo humano dentro de mochila en Empalme; fue abandonado en campo de beisbol

Empalme, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hallazgo de restos humanos, localizado durante la tarde de ayer domingo 26 de octubre en el poblado de José María Morelos y Pavón, también conocido como La Atravezada, en la zona rural del municipio de Empalme. El descubrimiento tuvo lugar aproximadamente a las 14:40 horas.

Las autoridades recibieron una alerta a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). El reporte inicial indicaba la presencia de una mochila sospechosa en el campo de beisbol de la comunidad, lo que que provocó el despliegue de unidades de la Policía Municipal. Como primer respondiente, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al sitio para verificar la información.

A su llegada, confirmaron la existencia de una mochila de color gris, de tipo escolar, abandonada en el lugar. Los agentes procedieron a asegurar el perímetro y, tras una inspección, encontraron en su interior un cráneo humano que presentaba un avanzado estado de descomposición. Para el debido procesamiento de la escena, se dio aviso a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y a personal de Servicios Periciales con base en Guaymas.

El equipo forense se encargó de realizar el levantamiento de los indicios, asegurando tanto el cráneo como la mochila, los cuales fueron trasladados para su análisis en el laboratorio. Las autoridades informaron que la cabeza será sometida a estudios antropológicos forenses para intentar determinar el sexo, la edad aproximada y cualquier otra característica que pueda contribuir a la identificación de la víctima.

Corporaciones de seguridad acudieron al lugar de los hechos

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora