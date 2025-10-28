Fuga de gas natural provoca movilización en Ecatepec; autoridades logran controlarla

Ecatepec, Estado de México.- La mañana de este martes 28 de octubre de 2025, empleados del Ayuntamiento de Ecatepec trabajaban en la calle José Ramón Albarrán, casi en la esquina con la calle Plomo, en la colonia Esfuerzo Nacional, cuando de pronto rompieron una tubería de gas natural, por lo que, debido al inminente peligro, de inmediato intentaron solucionar la situación.

De hecho, se informó que una denuncia ciudadana alertó sobre el hecho, que afortunadamente no dejó personas lesionadas. En cuanto a los respondientes, fueron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes además de ayudar a controlar la fuga, también se encargaron de velar por la seguridad de los vecinos. Un poco más tarde arribaron policías municipales para que, en conjunto con personal de seguridad de la zona industrial, realizaran cortes a la circulación.

"Para evitar cualquier punto de ignición, mantenemos acciones preventivas con línea de una pulgada y media, asegurando el perímetro mientras se controla por completo la fuga. Continuamos en el lugar monitoreando la situación para proteger la integridad de vecinos y trabajadores. Nos mantenemos en servicio", señaló un fragmento del aviso publicado en redes sociales por Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.

Controlan fuga de gas

En otro asunto, la tarde de ayer se recibió el reporte de varias personas atacadas por abejas en las calles B. de Bustillos y Cerrada Luis Donaldo Colosio, en la colonia La Laguna Chiconautla. Al llegar al sitio, se constató que siete personas presentaban picaduras, por lo que, para evitar mayores riesgos, fueron trasladadas en ambulancia a hospitales para su valoración médica y seguimiento.

ud83dudc1d Atendimos emergencia por ataque de abejas en La Laguna ChiconautlaLa tarde de ayer recibimos un reporte telefu00f3nico... Posted by Protecciu00f3n Civil y Bomberos Ecatepec on Tuesday, October 28, 2025

"Localizamos el enjambre en un domicilio abandonado, por lo que procedimos a retirarlo y reubicarlo de manera segura, eliminando el riesgo para las viviendas cercanas. Nuestro director, Juan Jesús Clara González, realizó un recorrido preventivo por los domicilios aledaños para descartar más personas afectadas y verificar que la zona se mantuviera segura. Continuamos atentos ante cualquier emergencia", señaló el comunicado.

