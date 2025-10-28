Golpe al CRIMEN en Ciudad Obregón: Aseguran armas, drogas y detienen a dos generadores de VIOLENCIA

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades del Estado de Sonora confirmaron un nuevo golpe al crimen en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, una de las regiones más violentas de la entidad. Integrantes del Gabinete de Seguridad señalaron que, en dos cateos realizados en distintos puntos de Obregón, se logró el aseguramiento de armas de alto poder, cargadores, drogas y la detención de dos presuntos generadores de violencia en Cajeme.

Las acciones se efectuaron como resultado de labores de inteligencia y coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Cajeme.

Los masculinos fueron procesados. Foto: FGJES

Según el comunicado compartido por la FGJES, los cateos se desarrollaron entre la noche del 26 y la mañana del 27 de octubre de 2025, como parte de investigaciones orientadas al combate frontal contra los grupos criminales que operan en la región.

Así fueron los operativos en Ciudad Obregón

Durante la primera intervención, realizada la noche del domingo 26 de octubre en un domicilio ubicado sobre la calle Galeras, entre Murcia y Navarra, en la colonia Las Misiones, fueron detenidos dos jóvenes identificados como Jesús 'N', de 23 años, y Manuel Ricardo 'N', de 21. Ambos reconocieron pertenecer a una organización delictiva que opera en la zona.

En el lugar se aseguraron:

Dos armas cortas

Cinco cargadores abastecidos (tres para arma larga y dos para arma corta

11 envoltorios de color naranja que contenían una sustancia granulada blanca con características propias de la metanfetamina

La diligencia comenzó a las 19:50 horas y concluyó poco antes de las 21:00, quedando los detenidos y los objetos asegurados a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud.

En seguimiento a las líneas de investigación derivadas de este operativo, la mañana del lunes 27 de octubre se ejecutó una segunda orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Heken, colonia San Xavier. En este punto se localizó un importante arsenal, integrado por:

10 armas largas

Una ametralladora con sistema de alimentación por cinta eslabonada

Un fusil Barrett

Múltiples cargadores

Chalecos tácticos

25 cajas de cartuchos útiles para arma larga.

También se aseguraron catorce envoltorios con sustancia granulada blanca, similar a la encontrada en el primer cateo.

Todo el armamento y material táctico fueron puestos bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, quien continuará las indagatorias para determinar la posible relación entre ambos aseguramientos y su conexión con células criminales que operan en la zona sur del estado.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de una estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno de Sonora, enfocada en reducir la violencia, debilitar estructuras delictivas y salvaguardar la integridad de la ciudadanía. En tanto, la FGJES reiteró su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional con fuerzas armadas y corporaciones locales, a fin de fortalecer la seguridad pública en Cajeme y el resto de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES)