Hermosillo: Tractocamión con sandías se vuelca en Miguel Alemán y causa cierre parcial de carretera

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este martes 28 de octubre de 2025, alrededor de las 04:00 horas, se volcó un tractocamión que transportaba sandías sobre la calle 4 Sur, a la altura del kilómetro 10, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en el poblado Miguel Alemán, después de que el conductor saliera del campo La Peaña.

En cuanto a la unidad, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que se trata de un tráiler marca Kenworth de doble remolque, del cual se desconoce si resultó con algunas afectaciones debido al impacto. Afortunadamente, no se reportaron lesionados ni víctimas mortales. Sin embargo, como siempre, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance.

A la escena arribaron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes al llegar encontraron el vehículo volcado con cajas de sandías. En cuanto al conductor, lo positivo de todo es que resultó ileso, pero mientras se limpiaba el área permaneció con los policías para proporcionar su testimonio. Las autoridades correspondientes se hicieron cargo de las diligencias para determinar las causas del accidente.

En otro asunto, ayer lunes 27 de octubre, un gran susto se llevó un individuo tras sufrir un accidente a bordo de un vehículo tipo pick up en el kilómetro 27 del tramo carretero Hermosillo–Magdalena. En otro punto de la entidad, por el kilómetro 147 de la carretera Ímuris–Cananea, también un tractocamión generó un fuerte congestionamiento vehicular durante algunas horas mientras se atendía el reporte.

De hecho, la Coordinación Estatal de Protección Civil anunció que la tarde del lunes se realizaron ciertas labores con un tractocamión en el kilómetro 89 de la carretera Janos–Agua Prieta, pues presentó fallas mecánicas, quedando varado a mitad de la carretera. "Debido a maniobras para retirar un tractocamión que presenta falla mecánica, hay tránsito lento en el kilómetro 89 de la carretera Janos–Agua Prieta. Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar", dice el comunicado.

