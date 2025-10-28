Iba fuertemente alcoholizada: Detienen a mujer de 21 años tras chocar dos autos en Nogales

Nogales, Sonora.- Durante la mañana del pasado domingo 26 de octubre, una mujer de 21 años de edad fue puesta bajo arresto por la Policía Municipal de Nogales, después de protagonizar un accidente de tránsito en el que chocó contra dos vehículos estacionados mientras conducía en un avanzado estado de ebriedad. El percance tuvo lugar en la colonia Lomas de Nogales, específicamente en la calle Manuel M. Ponce.

Según el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, la alerta se recibió a las 6:56 horas, movilizando a los elementos de Tránsito Municipal para atender un reporte de colisión múltiple. Al llegar al sitio, los oficiales encontraron una escena que involucraba tres automóviles. Un sedán Pontiac G6 de color blanco, modelo 2005, había colisionado contra una vagoneta Buick Enclave de color perla, modelo 2014.

A su vez, la fuerza del impacto inicial provocó que la vagoneta se proyectara hacia adelante, golpeando una camioneta pick up Toyota Tacoma de color azul, modelo 1997. Tanto la Buick como la Toyota se encontraban debidamente estacionadas y sin ocupantes al momento del suceso. Las autoridades se entrevistaron con el propietario de los dos vehículos afectados, quien relató que se encontraba en su domicilio cuando escuchó un fuerte estruendo.

Al salir, observó los daños en sus propiedades y al vehículo Pontiac G6, cuya conductora permanecía en el lugar. Siguiendo el testimonio, los agentes procedieron a abordar a la persona señalada como responsable, quien se identificó como Litzi J. Durante la interacción, los oficiales notaron evidentes signos de intoxicación etílica, y un fuerte aliento alcohólico. Con base en estos indicios y en su presunta responsabilidad en el accidente, fue detenida.

Posteriormente, la joven fue trasladada para ser evaluada por el médico legista de guardia, quien certificó que se encontraba en tercer grado de ebriedad, un nivel que indica una severa alteración de las capacidades psicomotoras y cognitivas, representando un alto riesgo para la seguridad vial. Atendiendo a la gravedad de la situación, el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido de la Fiscalía estatal local.

La autoridad ministerial ordenó que Litzi J. fuera puesta a su disposición para determinar su situación jurídica, mientras que el vehículo Pontiac G6 fue remolcado a los patios del C5, donde permanecerá bajo resguardo como parte de la evidencia del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui