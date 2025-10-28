Identifican al joven asesinado a balazos en negocio de Hermosillo: Tenía 24 años y era barbero

Hermosillo, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado dentro de un negocio tipo barbería. En este hecho violento un joven fue asesinado, el cual ya fue identificado de manera oficial.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 27 de octubre de 2025, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, en las calles Jazmín y Jacinto López. Vecinos del sector reportaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, que un comando armado irrumpió en el lugar y, sin mediar palabra alguna, comenzó a disparar contra el joven.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En el lugar fue localizado un joven que presentaba heridas de bala, identificado más tarde como Jonathan F. C., de 24 años de edad, quien se ganaba la vida como barbero y atendía a sus clientes en un espacio acondicionado dentro de su propia casa.

Testimonios de vecinos señalaron que el joven se encontraba trabajando cuando al menos sujetos ingresaron al lugar y dispararon en su contra, para luego huir a bordo de un vehículo del cual no se han proporcionado mayores detalles. La víctima perdió la vida de manera inmediata, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer algo por salvarlo.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios en la escena, mientras que efectivos de la AMIC y del Ejército Mexicano reforzaron la seguridad en la zona.

Familiares y conocidos del joven desmintieron versiones que circularon en redes sociales, donde se afirmaba falsamente que Jonathan pertenecía a un grupo delictivo. Aseguraron que él se dedicaba únicamente a su trabajo y a su familia, y que no tenía relación alguna con actividades ilícitas.

Hasta el momento, la FGJES no ha emitido información oficial sobre las posibles líneas de investigación, aunque no se descarta que el ataque esté relacionado con conflictos personales o con un intento de intimidación. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

