Intento de 'levantón' deja una persona baleada en Ciudad Obregón; localizan auto rafagueado

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 28 de octubre de 2025 se registró un ataque a balazos en la zona norponiente de Ciudad Obregón, Sonora, cuando sujetos encapuchados intentaron privar de la libertad a una persona que se movilizaba a bordo de un automóvil sentra de color gris. Trascendió que la víctima fue trasladada en un vehículo particular a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron poco antes de las 12:30 horas, cuando los agresores interceptaron a la persona en cuestión, a quien trataron de llevarse a la fuerza y para ello le colocaron unas esposas policiales. Sin embargo, al oponerse al 'levantón', los delincuentes le dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron del lugar, generando alerta entre los vecinos del sector.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

En el lugar presuntamente quedó la unidad en la que se desplazaba la víctima, cuya identidad y características por el momento se desconocen. El vehículo presentaba impactos de bala en la carrocería, por lo que elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como efectivos del Ejército Mexicano, acordonaron el perímetro para que personal Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizara las diligencias correspondientes.

Versiones extraoficiales señalan que el ataque ocurrió sobre la calle Chiapas, entre Náinari y Morelos, cerca de un negocio dedicado a la venta de materiales para la construcción de la colonia Cuauhtémoc, en donde supuestamente se localizó un cargador de arma corta de 9 mm. Sin embargo, la persona afectada habría continuado su paso hasta las calles Caoba y Chiapas, cruce en el quedó el automóvil siniestrado.

Los Servicios Periciales se encargaron de los trabajos de campo para informar al Ministerio Público sobre lo acontecido. Mientras que el civil lesionado recibe atención médica en un nosocomio de la región, aunque se desconoce la gravedad de las lesiones que sufrió. Se espera un reporte actualizado por parte de las autoridades en las próximas horas y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de los avances en este hecho violento.

Fuente: Tribuna del Yaqui