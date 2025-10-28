Joven cruza la calle y es ATROPELLADO por un auto en Sonora: Termina gravemente herido en nosocomio

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes 27 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Ley en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un fatal accidente: un vehículo atropelló a una persona del sexo masculino, la cual quedó severamente lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de ayer, lunes 27 de octubre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la calle Arizona y el bulevar José López Portillo, en la colonia ya mencionada de la capital de Sonora. Se detalló que el conductor de un Four Focus color negro, con placas del Estado de Sonora, impactó a una persona del sexo masculino, de entre 20 y 25 años de edad.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El accidente ocurrió la noche de este lunes en Hermosillo. Foto: Facebook

Si bien no se han especificado las causas del siniestro, se detalló que la víctima quedó severamente lesionada, por lo que se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al afectado en la vía pública.

Es importante señalar que el golpe fue tan grave que presentes pensaron que el afectado había perdido la vida, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul. No obstante, los socorristas confirmaron que aún presentaba signos vitales, por lo que lo trasladaron a un nosocomio de la localidad. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre el siniestro ni el estado de salud de la víctima.

La escena del accidente quedó acordonada por personal de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes luego le entregaron las evidencias a oficiales de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Información extraoficial señaló que el automóvil involucrado tenía una llanta ponchada y que esto habría provocado el siniestro, no obstante, serán las autoridades las que confirmen o nieguen esta información.

Fuente: Tribuna del Yaqui