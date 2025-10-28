Joven motociclista resulta lesionado tras choque en Ciudad Obregón; auto le cerró el paso

Ciudad Obregón, Sonora.- Un joven motociclista requirió traslado a un hospital para recibir atención médica tras resultar con lesiones de consideración en un accidente vehicular ocurrido durante la tarde de este martes 28 de octubre. El percance se registró en el cruce de la calzada Francisco Villa Nueva y la calle De la Laguna, en la zona de acceso al fraccionamiento Real de Sevilla, al oriente de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el joven, cuya identidad no ha sido revelada, circulaba a bordo de su motocicleta en dirección de oriente a poniente sobre la calzada Francisco Villa. Al llegar al cruce con la calle De la Laguna, un automóvil de modelo atrasado presuntamente le cerró el paso, provocando un choque frontal. Como consecuencia, el conductor de la moto fue proyectado varios metros y quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Testigos en el lugar solicitaron la asistencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado. Tras una valoración inicial, en la que se presume que podría haber sufrido una fractura en una de sus piernas, además de otras contusiones, el joven fue inmovilizado y posteriormente trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Al lugar del accidente también acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de Marina (Semar). Los agentes se encargaron de asegurar la zona para facilitar el trabajo de los paramédicos y de controlar el flujo vehicular. Las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para deslindar responsabilidades en este hecho de tránsito.

Socorristas atendieron al afectado y lo llevaron a un centro médico

Fuente: Tribuna del Yaqui