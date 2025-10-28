Operativo contra el NARCO en Baja California: 7 detenidos y laboratorio de drogas deshabilitado

Tecate, Baja California.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este martes 28 de octubre de 2025 sobre diversas acciones en el estado de Baja California que resultaron en un fuerte golpe al crimen organizado en el norte de México: Se logró la detención de siete generadores de violencia, además del aseguramiento de armas y precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, detalló mediante sus redes sociales oficial que la acción incluyó la inhabilitación de un laboratorio clandestino donde se producía metanfetamina. Se apuntó que, durante las operaciones, las autoridades federales aseguraron nueve armas de fuego, entre ellas cinco largas y dos cortas, así como más de mil litros y 100 kilogramos de precursores químicos. Asimismo, se confiscaron drogas que estaban listas para su distribución.

Los hechos ocurrieron en Tecate, Baja California. Foto: Internet

Se aseguraron más de 1000 litros de precursores y más de 100 kg de precursores químicos", se lee en el post del secretario de Seguridad Federal.

El operativo se realizó en coordinación con el Ejército mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), y las fiscalías y secretarías de seguridad locales de Baja California.

Así ocurrieron los operativos en Baja California

Los hechos se originaron durante recorridos de vigilancia en Tijuana, donde agentes detectaron una camioneta con placas de California que llevaba cinco ocupantes, a quienes se sumaban dos personas más a pie. Al marcarles el alto, los individuos adoptaron una actitud evasiva, por lo que se procedió a una inspección de seguridad.

La revisión permitió localizar las armas y elementos químicos, motivo por el cual se detuvo a las siete personas, quienes fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.

En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento… pic.twitter.com/5k50kIkziM — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2025

Tras estas acciones, se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Tecate, donde se desmanteló el laboratorio de metanfetamina. En esos sitios se aseguraron más de mil litros y 100 kilogramos de precursores, además de droga y armas adicionales, asegurando así que el laboratorio quedara inhabilitado y fuera imposible continuar con la producción de drogas sintéticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui