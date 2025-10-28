Patrulla de la Guardia Nacional choca al sur de Ciudad Obregón; perseguían a delincuentes

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este martes 28 de octubre de 2025, un accidente de tránsito se registró en calles de la colonia Valle Verde, ubicada al sur de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se vio involucrada una patrulla de la Guardia Nacional (GN). El percance vial dejó como saldo cuantiosos daños en las unidades involucradas, así como una persona lesionado que tuvo que ser trasladado a un hospital de la localidad.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los hechos se registraron a las 17:00 horas aproximadamente, cuando los uniformados se encontraban en medio de una persecución de presuntos integrantes de una célula delictiva; sin embargo, los delincuentes consiguieron esquivar al personal de seguridad. Fue en ese momento que el vehículo oficial impactó a una camioneta Ford Ranger en la intersección de las calles Coral y Turquesa.

Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron al hombre lesionado, identificado preliminarmente como Leonel 'N'.

Derivado de la fuerte colisión, el conductor de la camioneta resultó con diversas lesiones, aunque no se especificó la magnitud de las mismas, por lo cual personal de Cruz Roja lo llevó a un nosocomio cercano para recibir atención médica especializada. Agentes del Departamento de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el respectivo informe para deslindar responsabilidades en este incidente automovilístico.

Debido al choque, los supuestos criminales consiguieron huir del lugar, sin que hasta ese momento se proporcionen datos sobre sus identidades, es por ello que queda esperar por un informe actualizado y detallado por parte de las autoridades competentes. De forma preliminar se identificó al afectado como Leonel 'N', de 72 años de edad, mientras que el vehículo en el que se trasladaba tuvo que ser remolcado por una grúa particular al corralón municipal.

La camioneta siniestra tuvo que ser remolcada por una grúa particular.

Choque en Ciudad Obregón

En otro accidente de tránsito registrado este mismo martes 28 de octubre, un vehículo Chevrolet Impala, color dorado, y un Ford Fiesta, color rojo y modelo reciente, se vieron implicados en un aparatoso choque ocurrido en el cruce de las calles 6 de Abril y Querétaro. A pesar de la magnitud del siniestro, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

