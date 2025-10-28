Protección Civil Sonora suspende siete guarderías y preescolares por fallas de seguridad

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora finalizó la fase principal de su Plan Anual de Revisión de guarderías y preescolares, una iniciativa para garantizar que los espacios dedicados al cuidado y educación de los más pequeños cumplan con los más altos estándares de seguridad en la entidad. Este programa de supervisión se despliega en dos modalidades complementarias.

La primera son las inspecciones ordinarias, que forman parte de un calendario anual sistemático, y las segundas son las revisiones extraordinarias, que se activan en respuesta a denuncias o inquietudes presentadas por la ciudadanía, demostrando un sistema de vigilancia proactivo y receptivo. En el balance del año, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la CEPC ha inspeccionado un total de 200 guarderías.

Cuatro han sido bajo el plan ordinario y otras cuatro de manera extraordinaria. En el ámbito de los preescolares, se han cubierto 90 centros de forma programada y 17 tras recibir reportes específicos. Como resultado de este riguroso proceso, se aplicaron siete suspensiones temporales como medida preventiva. Es importante destacar que estas pausas operativas no son de carácter punitivo, sino un mecanismo para asegurar la corrección de los señalamientos.

Dos de estas suspensiones derivaron de las revisiones ordinarias y cinco de las extraordinarias. Todas las instalaciones involucradas, ubicadas en Hermosillo (2), Cajeme (2), Nogales (1), Guaymas (1) y San Luis Río Colorado (1), ya han solventado las observaciones realizadas por el personal de la CEPC y han reanudado sus operaciones con normalidad. Las irregularidades detectadas se centraron en aspectos clave para la seguridad integral.

Entre las más comunes se encontraron la falta de señalización adecuada para rutas de evacuación y zonas seguras, la ausencia de dictámenes técnicos vigentes que certifiquen la seguridad de las instalaciones eléctricas y la solidez estructural de los inmuebles, y la necesidad de reforzar la capacitación del personal en protocolos de emergencia, primeros auxilios y manejo de contingencias.

Gobierno de Sonora a través de Protección Civil cumple con revisión de preescolares y guarderías



La información completa en el enlace:https://t.co/gfWwwJXM2P pic.twitter.com/jckEVFmGg4 — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) October 28, 2025

Durante las últimas semanas de octubre y los primeros días de noviembre, el equipo de la CEPC continuará con su plan de revisión, reafirmando su compromiso constante con la salvaguarda de la integridad de niñas y niños en Sonora. Este esfuerzo continuo fomenta una cultura de prevención y colaboración entre las autoridades y los centros educativos, asegurando que los padres de familia puedan tener la tranquilidad de que sus hijos se encuentran en entornos seguros y preparados.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Protección Civil Sonora