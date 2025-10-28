Sorprenden a niño de 7 años con pistola en primaria de BCS; la llevaba oculta en su mochila

La Paz, Baja California Sur.- Autoridades de La Paz, Baja California Sur, atendieron una situación poco común este martes 28 de octubre en la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, después de que se detectara que un alumno de primer grado, de 7 años de edad, portaba un arma de fuego en su mochila. El incidente no resultó en personas lesionadas y la situación fue controlada de manera oportuna por el personal del plantel.

El suceso se reportó aproximadamente a las 9:25 horas (local), cuando el director de la institución educativa contactó a los servicios de emergencia para informar sobre la situación. Según los primeros reportes, fueron los propios compañeros del niño quienes se percataron de la presencia de la pistola y alertaron a sus profesores, quienes de inmediato siguieron los procedimientos establecidos y notificaron a la dirección.

Al recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal Preventiva acudieron a la escuela como primer respondiente. Tras confirmar que el objeto era un arma real y no un juguete, solicitaron la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Agentes de investigación de la PGJE se presentaron en el lugar, aseguraron el arma y la trasladaron para su análisis pericial.

De forma preliminar, se ha informado que podría tratarse de una pistola de calibre .22 o .25, la cual no contenía municiones. La PGJE ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer la cadena de eventos que permitieron al menor tener acceso al arma. Como parte de las primeras indagatorias, se ha revelado que, según la familia, la pistola se encontraba guardada bajo llave en el domicilio.

Los padres del niño manifestaron a las autoridades desconocer cómo pudo haberla tomado. La investigación seguirá su curso para deslindar responsabilidades. Paralelamente, el evento generó reacciones entre la comunidad escolar. Un grupo de padres y madres de familia expresó su preocupación por la forma en que se manejó la comunicación, ya que se enteraron de los detalles a través de medios de comunicación y no directamente por la escuela.

El plantel emitió un comunicado general informando sobre la activación de un "protocolo de seguridad ante una posible situación de riesgo", sin especificar la naturaleza del incidente, lo que causó inquietud. Este suceso ha abierto el diálogo sobre la importancia de la comunicación transparente y la necesidad de reforzar las campañas de prevención y seguridad en el entorno escolar.

