Sorprenden a sujetos con droga al sur de Ciudad Obregón; llevaban 26 envoltorios de crystal

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se dio inicio un proceso judicial en contra de dos individuos, identificados como César Octavio 'N', de 53 años de edad, y Carlos Horacio 'N', de 32 años, por su probable participación en delitos contra la salud. Ambos fueron capturados en posesión de droga el pasado 25 de octubre en la colonia Luis Echeverría, de Ciudad Obregón.

El aseguramiento fue producto de una acción coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Durante el hecho, las autoridades efectuaron una inspección a los sujetos, localizando entre sus pertenencias diversos paquetes que contenían una sustancia granulada, con características similares al crystal.

Como parte de las diligencias, se aseguraron un total de 26 envoltorios con dicho material, los cuales fueron remitidos a servicios periciales para su análisis químico. Los resultados confirmaron que la sustancia correspondía a metanfetamina. Con estas pruebas integrados en la carpeta de investigación, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez de control.

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial consideró que existían datos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso contra los dos hombres. Adicionalmente, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán detenidos durante el desarrollo de la investigación complementaria.

La FGJES, en coordinación con las fuerzas de seguridad, reitera su compromiso inquebrantable de combatir frontalmente el narcomenudeo y la delincuencia organizada en la entidad", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora