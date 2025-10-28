Sujeto golpea la cabeza de su vecino con una piedra y lo deja herido de gravedad en Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados durante el domingo 26 de octubre de 2025 se reportó una agresión contra un habitante del conjunto habitacional Pima II, ubicado en el municipio de Nogales, Sonora. Los primeros reportes señalan que el afectado fue atacado por uno de sus vecinos, quien presuntamente se encontraba bajo el efecto del alcohol, sufriendo graves lesiones que ponen en riesgo su vida.

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 10:40 horas, cuando oficiales preventivos se trasladaron a un complejo de departamentos de dicho sector, en donde se reportó la presencia de una persona lesionada a golpes. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el individuo que se identificó como Jesús F., de 25 años de edad.

Según su testimonio, la víctima estaba fuera de su departamento en compañía de su esposa, cuando su hija menor de dos años salió de la residencia y se dirigió hacia donde se encontraba el agresor, quien estaba consumiendo bebidas alcohólicas. En ese momento, el sujeto le pidió a Jesús F. que cuidara a su hija, lo que derivó en una intensa discusión y en el brutal ataque que le causó varias heridas al hombre perjudicado.

El atacante se abalanzó en contra de su vecino y lo golpeó hasta que provocó que cayera al piso, en donde posteriormente lo agredió con una piedra en la cabeza y lo dejó inconsciente. En ese momento, la pareja sentimental del lesionado se comunicó a las líneas de emergencias del 9-1-1 y solicitó ayuda. Agentes de la Policía Municipal de Nogales trasladaron a la persona ante un médico de guardia, quien diagnosticó lesiones qué tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida.

'Levantan' y golpean a hombre

En otro caso similar registrado el pasado viernes 24 de octubre en Nogales, un hombre identificado como Arnoldo 'N', de 28 años, fue privado de la libertad sobre la avenida Obregón por sus captores que se desplazaban a bordo de un vehículo tipo pick up, marca Toyota Tacoma y modelo reciente. Tras ser subido a la fuerza, los criminales comenzaron a golpearlo a puño limpio y uno de ellos sacó un encendedor y quemó distintas partes de la superficie corporal.

Fuente: Tribuna del Yaqui