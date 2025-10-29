Arrestan a mujer en Nogales por extorsión; despojó a familia de su vivienda y la vendió

Nogales, Sonora.- Por un caso de presunta extorsión en la ciudad de Nogales, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ana Lucía 'N', de 43 años de edad, quien fue arrestada recientemente por su presunta participación en dicho delito, lo que marca el inicio de un proceso penal en su contra. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial las pruebas recabadas durante la pesquisa.

Dichos elementos, integrados en la carpeta de investigación correspondiente, fueron considerados sólidos y suficientes por el juez para establecer la posible responsabilidad de la acusada en los hechos que se le atribuyen. Como parte de la resolución judicial, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo cual permanecerá en reclusión mientras dure el proceso, con el fin de garantizar su comparecencia en las futuras etapas judiciales.

Asimismo, se fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), como la defensa podrán recabar más pruebas para fortalecer sus respectivas posturas.

Vendió casa despojada

La investigación detalla una serie de eventos que comenzaron el pasado 18 de julio de 2024. Según la carpeta de investigación, ese día, Ana Lucía 'N', presuntamente actuando bajo las órdenes de un cómplice masculino, se presentó en un domicilio de la colonia Nuevo Nogales. En el lugar, habría intimidado a la víctima, identificada como Carlos Alberto 'N', de 42 años, exigiéndole la entrega de una propiedad que pertenecía a su hijo.

Esto lo hizo bajo la advertencia de que enfrentaría graves consecuencias si no accedía. Ante el temor por su seguridad y la de su familia, la víctima optó por abandonar el inmueble. La coacción continuó el 28 de julio, cuando la imputada presuntamente contactó por teléfono a Carlos Alberto 'N' para exigirle la entrega de las escrituras de la vivienda. La entrega de los documentos se habría concretado en una sucursal bancaria local.

Posteriormente, las indagatorias establecieron que el 5 de septiembre de 2024, Ana Lucía 'N', en compañía de un sujeto masculino, procedió a vender la propiedad a un tercero, obteniendo un beneficio económico ilícito estimado en 700 mil pesos, lo que constituyó un severo daño patrimonial para la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora