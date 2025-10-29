Autoridades atienden reporte de estudiante armado en Ensenada; resultó ser falsa alarma

Ensenada, Baja California.- El pasado martes 28 de octubre de 2025, alrededor de las 13:00 horas, se recibió un reporte en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), el cual movilizó rápidamente a las autoridades locales tras una supuesta denuncia sobre un alumno que portaba un arma de fuego en un plantel educativo ubicado sobre el bulevar Tecnológico y la avenida Reforma, en la colonia Praderas del Ciprés.

Una vez en el lugar, los oficiales fueron recibidos por el director de la institución, quien los condujo al área donde se encontraba el joven señalado. Cabe destacar que, tras revisar exhaustivamente las pertenencias del estudiante, no hallaron ningún objeto peligroso ni fuera de lo normal. Por su parte, el encargado de la escuela solicitó que también se inspeccionaran las mochilas de los demás alumnos.

No obstante, el resultado fue el mismo y la presunta arma jamás fue localizada. Por lo tanto, al confirmarse que no existía ningún riesgo, los agentes se retiraron del sitio. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que surja en las próximas horas, pues hasta el momento de la elaboración de esta nota ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

No encontraron la arma

En otro hecho, a mediados de este mes en Nogales, Sonora, se registró una situación similar, ya que un joven de tan solo 14 años llevó una réplica de arma de fuego a la Escuela Secundaria General Número 1 de Nogales. El problema fue que incluso apuntó con la pistola a una compañera. Es importante precisar que, cuando finalmente arribaron los elementos policiacos, confirmaron que el arma era falsa.

En aquella ocasión, el director de la secundaria, Luis Enrique Antillón, solicitó la presencia de Austin y de su madre, Patricia Guzmán, de 30 años, a quien pidieron su autorización para revisar los artículos de su hijo. En cuanto abrieron la mochila, encontraron una réplica de arma corta tipo pistola, de color negro. El objeto fue asegurado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores.

