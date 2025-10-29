Buscan a su familia: Vive en situación de calle en Ciudad Obregón y no puede caminar

Ciudad Obregón, Sonora.- A lo largo de este miércoles 29 de octubre de 2025, la historia de Gilberto Chaidez Márquez se difundió en redes sociales con la esperanza de dar con el paradero de su familia. En el reporte se indica que el hombre vive en situación de calle en Ciudad Obregón, Sonora, y que vive una realidad sumamente complicada, ya que enfrenta serios problemas de salud que le impiden caminar.

Es por ello que usuarios, medios de comunicación y colectivos de búsquedas se han unido para que Gilberto pronto se pueda reencontrar con sus seres queridos. El hombre ha expresado que busca a sus familiares, esperando que alguien lo reconozca y pueda tenderle una mano. Al vivir en condiciones precarias y sin los cuidados debidos, la salud del individuo cada vez se deteriora más, por lo cual se ha solicitado el apoyo de la sociedad cajemense.

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC se ha unido al llamado y replicó la información en su página de Facebook. Si alguien tiene información que ayude a localizar a sus familiares, puede comunicarse al número 644 420 7721. Cada llamada o información que se tenga podría cambiar su destino. A veces, un simple gesto de empatía puede significar más que cualquier cosa material: puede devolverle a alguien la esperanza de volver a casa.

Hasta el momento, ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) han compartido alguna célula informativa sobre el caso de Gilberto Chaidez Márquez. Cabe mencionar que no se especificó en qué punto de la localidad se ubica el individuo en cuestión, quien mantiene la esperanza de poder regresar con sus familiares y recibir la atención que tanto necesita.

Buscan a José Daniel en Cajeme

En otro caso similar, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió la célula informativa de José Daniel Ayala Espinoza, de 43 años, quien fue visto por última vez el pasado 9 de febrero de 2025 en el ejido de Quetchehueca, perteneciente al municipio de Cajeme. Entre sus señas particulares, según la información oficial, presenta una mancha de coloración negra en la mejilla izquierda y una cicatriz en los dedos índice y medio por amputación parcial de las falanges.

