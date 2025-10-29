Cae empleado de joyería por planear asalto de cliente en Puebla; lo mataron por un reloj

Puebla, Puebla.- La Fiscalía General del Estado de Puebla comunicó un nuevo avance sobre el caso de un ciudadano estadounidense asesinado el pasado 4 de julio. El martes 28 de octubre, autoridades lograron la detención de Joaquín 'N', quien es señalado como presunto implicado en el aparente intento de asalto y ataque armado, que tuvo lugar en el estacionamiento de la Plaza Solesta, en la capital poblana.

Según la hipótesis ministerial, todo inició horas antes del crimen. Joaquín 'N', quien en ese momento se desempeñaba como empleado de la Joyería Torres en el centro comercial Angelópolis, habría identificado a la víctima, de nombre Stanley, cuando este adquirió un reloj de alta gama en dicho establecimiento. La línea de investigación principal sugiere que el ahora detenido presuntamente aprovechó su posición para obtener información sobre la compra.

Acto seguido, se presume que contactó a sus cómplices para proporcionarles detalles sobre la víctima y el valioso artículo que portaba, coordinando así la logística para ejecutar un robo con violencia. La cronología de los hechos establecidos por la autoridad indica que, tras realizar la compra en Angelópolis, Stanley y su esposa se trasladaron a la Plaza Solesta, un complejo comercial ubicado justo enfrente, para cenar en un restaurante.

Al concluir, se dirigieron al área de estacionamiento para abordar su vehículo. Fue en ese momento cuando fueron interceptados por dos individuos que, con la intención de despojar a Stanley de su reloj, lo agredieron. Durante el forcejeo, la víctima recibió un disparo de arma de fuego que le causó la muerte. La detención de Joaquín 'N' se concretó 116 días después del suceso y con lo cual se espera que el caso sea resuelto.

uD83DuDEA8 Esta rata uD83DuDC00 trabajaba en la joyería del Centro Comercial #Angelópolis donde el ciudadano estadounidense uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Stanley H. compró en julio pasado un reloj de lujo; el

empleado tardó unos minutos en dar el “pitazo” a los ladrones que, en el estacionamiento de Plaza Solesta,… pic.twitter.com/l2G7qiIHQW — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) October 29, 2025

La información que lo vincula como el presunto informante fue fundamental para reconstruir la secuencia de eventos que culminaron en el fatal desenlace. Actualmente, Joaquín 'N' fue puesto a disposición del juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas semanas. Mientras tanto, la Fiscalía de Puebla señaló que continúa con las indagatorias para localizar a los autores materiales del asalto y a cualquier otro posible implicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGE Puebla