Caso Yrma Lydya: Capturan a Máximo 'N', implicado en el asesinato de la cantante en CDMX

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este miércoles sobre un avance en la investigación del feminicidio de la cantante Yrma Lydya, ocurrido en junio de 2022 en la Ciudad de México. Se trata de la detención de Máximo 'N', quien se desempeñaba como escolta y chofer del autor material del crimen, Jesús Hernández Alcocer. La captura representa un paso crucial para el esclarecimiento total de los hechos, especialmente tras el fallecimiento del principal acusado.

El arresto, concretado este 29 de octubre, fue el resultado de un operativo entre la Policía de Investigación (PDI) capitalina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, tras seguir pistas relacionadas con el domicilio de su pareja sentimental. La importancia de su captura se reflejaba en la recompensa de hasta 500 mil pesos que las autoridades habían ofrecido por información que condujera a su paradero.

Según las indagatorias de la Fiscalía capitalina, el rol de Máximo 'N' fue fundamental tras el ataque armado perpetrado en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle. Se le acusa de haber facilitado la huida de Hernández Alcocer del lugar de los hechos y, de manera determinante, de haberle ayudado a ocultar o deshacerse del arma de fuego utilizada en el feminicidio. Estas acciones son consideradas como actos de encubrimiento que habrían obstaculizado las primeras etapas de la investigación.

Yrma Lydya Gamboa Jiménez era una exitosa cantante mexicana de música regional. El gran impulso en su carrera lo tuvo gracias a su relación con Carlos Quiñones, uno de los empresarios radiofónicos más influyentes del país. pic.twitter.com/zOztEJTUFe — LesmaVr (@lesmavr) February 7, 2023

El caso se remonta a la noche del 23 de junio de 2022, cuando la cantante Yrma Lydya fue asesinada por disparos mientras se encontraba en un reservado del mencionado restaurante. El responsable, su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Sin embargo, el proceso judicial en su contra no llegó a una sentencia. En octubre de 2022, Hernández Alcocer falleció en el Reclusorio Norte por causas naturales, según informaron las autoridades.

El 23 de junio de 2022, el abogado Jesús Hernández Alcocer, baleó a su esposa, la cantante Yrma Lydya, en un restaurante de la Ciudad de México. Murió al estar encarcelado. pic.twitter.com/O9gbwaD3sR — SegunElCalendario (@SegunCalendario) June 23, 2024

Con la muerte del autor material, la detención de Máximo 'N' era el siguiente paso. Ahora, él es la figura central para que la justicia pueda determinar el grado de complicidad y emitir una condena relacionada directamente con el crimen. Tras su captura en el Estado de México, Máximo 'N' fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de un juez en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se definirá su situación jurídica en las próximas semanas.

Por su probable participación en el #feminicidio de Yrma Lydya, fue detenido Máximo.



Se trata del #chofer de Jesús, esposo de la cantante, quien presuntamente disparo en contra de ella dentro de un #restaurante en la colonia Del Valle en el año 2022.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/aNGmToRQSG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui