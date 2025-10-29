CDMX: Vinculan a proceso a médico del IMSS que abusó de paciente y simuló su fallecimiento

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este pasado martes 28 de octubre de 2025 la detención de Arturo 'N', un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su presunta relación con el abuso sexual del que fue víctima una paciente dentro de una clínica en la Alcaldía Coyoacán, justo en el lugar donde el especialista solía laborar.

De acuerdo con información extraoficial, el 4 de marzo de 2024 la mujer acudió a una consulta médica y supuestamente fue agredida durante la revisión clínica, por lo que presentó una denuncia en contra de Arturo. De hecho, el 27 de octubre del mismo año se realizó una audiencia inicial; sin embargo, en lugar de acudir al llamado, el citado se presentó un familiar con un acta de defunción falsa.

Por lo tanto, las autoridades locales giraron una orden de aprehensión en contra del sujeto, además determinaron su vinculación a proceso y le dictaron prisión preventiva como medida cautelar. Actualmente, se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Es necesario destacar que, además de esto, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Acta de defunción falsa

En otro asunto, según Telediario, tras descubrir ciertas irregularidades, el albergue llamado La Casa de las Mercedes está siendo investigado por la fiscalía federal. De hecho, el medio señaló que una menor ya fue rescatada del lugar, que cuenta con más de 30 años de funcionamiento. En cuanto a la joven, se presume que fue víctima de explotación y abuso sexual. En TRIBUNA estaremos al pendiente cualquier actualización.

AHORA LLEGA el @DIFCDMX a LA CASA de LAS MERCEDES; VA POR l@s NIÑ@S

Personal del DIF llevó un camión al albergue en @AlcCuauhtemocMx

Busca retirar a menores q ahí viven

El hijo de la fundadora Claudia Colimoro está preso por violar a una menor q tenían ahí.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/46rs0RScbO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 29, 2025

Aparentemente, la menor fue sacada del albergue por Ángela N', directora de La Casa de las Mercedes, con el supuesto propósito de llevarla a su domicilio para realizar labores domésticas. En dicho sitio se dice que terminó siendo abusada por un familiar de la mujer. El periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió a través de sus redes sociales que el responsable es Aquiles 'N', hermano de Ángela e hijo de la fundadora del albergue, Claudia.

Fuente: Tribuna del Yaqui