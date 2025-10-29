Ciudad Obregón: Capturan a sicario que asesinó a balazos a un joven en Urbi Villa del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre identificado como Manuel Leonardo 'N', de 31 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado. La decisión fue dictada por un juez de control, quien además determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada como medida cautelar mientras avanza la investigación complementaria del caso.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 14 de octubre de 2025 en un domicilio de el fraccionamiento Urbi Villa del Real, de Ciudad Obregón. De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en esa fecha, Manuel Leonardo 'N' habría agredido con un arma de fuego a Juan Carlos 'N', de 27 años, causándole heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Se sabe que el fallecido tenía su residencia en la ciudad de Navojoa. El crimen en el que este hombre fue privado de la vida ocurrió poco antes de las 14:00 horas, cuando se encontraba en las calles Antonio Caso y Casa Blanca. En ese momento fue interceptado y recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la región craneal, lo que le provocó la muerte de manera instantánea en la vía pública.

La Fiscalía sostiene que el acto se realizó con premeditación, alevosía y ventaja. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial las evidencias recabadas en la carpeta de investigación. El juez consideró que las pruebas iniciales eran suficientemente sólidas para establecer una probable responsabilidad del señalado en el crimen, justificando así la vinculación a proceso y la prisión preventiva.

Esta etapa del proceso judicial da inicio a la fase de investigación formal, donde ambas partes, fiscalía y defensa, podrán reunir más pruebas para sustentar sus respectivos casos de cara a un futuro juicio. Por su parte, la FGJES indicó que con esta acción "reitera su compromiso inquebrantable de perseguir y sancionar con rigor técnico y legal a quienes cometan delitos de alto impacto, garantizando la justicia para las víctimas y la seguridad de la sociedad".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora