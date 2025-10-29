De influencer a prófugo: Ofrecen recompensa por Jaime, conocido por videos de Doña Lety

Xalapa, Veracruz.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz emitió una ficha de búsqueda y una recompensa de 350 mil pesos para quien aporte información que conduzca a la localización y captura de Jaime Pascual Hernández Toral. El individuo es investigado por su probable participación en el delito de trata de personas, en un caso que involucra a una mujer de la tercera edad con quien alcanzó fama en redes sociales.

Hernández Toral se convirtió en una figura conocida en internet, especialmente durante la pandemia, a través de la creación de contenido centrado en Leticia Hillman Gómez, conocida como Doña Lety. En sus videos, Toral presentaba a la mujer como una persona en situación de vulnerabilidad, destacando supuestos problemas de salud que le impedían caminar y una precaria situación económica. El contenido documentaba su vida cotidiana y la ayuda que él, aparentemente, le daba.

La dinámica de los videos, que a menudo mostraban a Doña Lety con un carácter irritable o haciendo peticiones específicas, como un refresco de una marca conocida, generó una considerable atención en las plataformas digitales. La popularidad de este contenido se tradujo en apoyo económico por parte de los seguidores, quienes realizaban donaciones con la intención de ayudar a la mujer. La narrativa construida por Hernández Toral lo posicionaba como un benefactor que visibilizaba y asistía a una persona necesitada.

FGE de Veracruz ofrece recompensa por Jaime Toral



La Fiscalía General del Estado de Veracruz activó una ficha de búsqueda para localizar a Jaime Pascual Hernández Toral, conocido por sus videos junto a "Doña Lety", por su probable participación en delitos relacionados con…

Sin embargo, el caso dio un giro drástico en septiembre de 2024. Leticia Hillman Gómez, de 62 años de edad, abandonó el domicilio donde se encontraba en Tantoyuca, Veracruz, y buscó refugio con un vecino. Posteriormente, declaró a las autoridades que había permanecido secuestrada durante aproximadamente 1 año, señalando a un hombre de apellido Toral como el presunto responsable. Tras su declaración, elementos de la Guardia Nacional le brindaron asistencia y fue canalizada para recibir atención médica.

No es una broma



Doña Lety famosa por sus entrevistas en Tiktok fue rescatada, ella señala que fue secuestrada por el influencer Jaime Toral con quien realizaba contenido.

Ante las acusaciones, Jaime Hernández Toral utilizó sus redes sociales para negar categóricamente los hechos. Afirmó que su única intención era ayudar a personas en situaciones desfavorecidas y sostuvo que Doña Lety nunca estuvo retenida contra su voluntad, argumentando que fue tratada como un miembro más de su familia y que la realización de transmisiones en vivo era prueba de su libertad, sin embargo, la situación se tornó más compleja.

El entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que las autoridades ya investigaban a Hernández Toral por la presunta explotación de la señora para obtener beneficios económicos a través de los videos. Asimismo, el exmandatario reveló que el influencer también estaba siendo investigado en relación con la desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos, una joven de 18 años vista por última vez en Tantoyuca el 4 de febrero de 2024.

Se solicita su colaboración para la localización de Rosa Elena Pimienta Santos

Actualmente, Jaime Pascual Hernández Toral se encuentra prófugo, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer tanto su responsabilidad en el delito de trata de personas como su posible implicación en la desaparición de la joven.

Fuente: Tribuna del Yaqui