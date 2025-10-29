Desaparece Evelyn Alexa en Guaymas; salió de la escuela y no llegó a casa de su abuela

Guaymas, Sonora.- A través de una publicación en redes sociales se reportó la desaparición de Evelyn Alexa, una menor de 13 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes 27 de octubre de 2025. De acuerdo con la información difundida por medios locales, la joven salió de su escuela y se supo que iba a la vivienda de su abuela que se ubica en la colonia Centinela, en el municipio de Guaymas, Sonora.

Cada día que pasa se vuelve más difícil para sus seres queridos, quienes no han cesado en su búsqueda. Padres, hermanos y abuelos recorren calles, preguntan a vecinos y comparten su fotografía con la esperanza de obtener alguna pista que los acerque a ella. Los seres queridos de Evelyn y la comunidad guaymense se han unido para difundir la información en redes sociales, con la esperanza de que regrese con bien a casa.

A través de las constantes publicaciones invitó a cualquier persona que, en caso de contar con información o algún dato que pueda ayudar para dar con su paradero, se comunique de inmediato a las líneas de emergencias 911 o, bien, acudir ante alguna corporación policíaca para realizar su respectivo reporte. "Solo queremos abrazarla de nuevo y asegurarnos de que esté bien", expresaron familiares de la adolescente a medios locales.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) han compartido alguna célula informativa sobre Evelyn Alexa. Mientras se mantienen las labores de búsqueda por parte de sus familiares, se espera que las autoridades correspondientes se pronuncien en las próximas horas o días sobre este caso.

Buscan a Carlos Daniel en Empalme

En otro caso similar, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una célula informativa para localizar a Carlos Daniel Martínez Avendaño, un joven de 19 años de edad que fue reportado como desaparecido en el municipio de Empalme. Fue visto por última vez el pasado miércoles 15 de octubre de 2025 y entre sus señas particulares, según la ficha de localización, presenta cicatrices en el rostro a consecuencia de la varicela.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CARLOS DANIEL MARTINEZ AVENDAÑO.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Empalme pic.twitter.com/9GOJz0cbqw — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui