Detenidos en Ciudad Obregón: Atacaron a machetazos a un hombre frente a sus familiares

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos individuos llamados Carlos Octavio 'N', de 45 años de edad, y Óscar Adán 'N', de 39 años, fueron detenidos y enfrentarán proceso penal por su presunta participación en un hecho violento ocurrido en Ciudad Obregón. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Como parte de la resolución judicial, ambos imputados permanecerán bajo prisión preventiva justificada como medida cautelar, mientras avanza la investigación complementaria. Esta decisión se fundamenta con las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, así como en el riesgo que los acusados representan para la víctima y la sociedad. Los hechos que se les imputan tuvieron lugar el pasado 18 de octubre.

La víctima, de nombre Christian Iván 'N', de 44 años, se encontraba en el exterior de su casa. Según la carpeta de investigación, los hoy procesados llegaron al lugar e iniciaron una agresión física en su contra, utilizando además un machete para infligirle heridas. En un intento por resguardarse, la víctima logró ingresar a su vivienda, pero fue perseguido por sus agresores, quienes continuaron el ataque en el interior.

La ayuda de los familiares de Christian Iván 'N', que se encontraban presentes en el sitio, fue crucial para detener la agresión y evitar que el delito se consumara, salvándole la vida. Un factor importante en la decisión del juez fue el extenso historial delictivo de ambos individuos detenidos. Las autoridades informaron que Carlos Octavio 'N' cuenta con antecedentes por delitos como robo, fraude y allanamiento de morada.

Además de estar probablemente implicado en otros casos de lesiones y homicidio. Por su parte, Óscar Adán 'N' no solo comparte antecedentes similares, sino que también tiene una orden de aprehensión vigente por los delitos de daños culposos y su probable responsabilidad en otro asesinato. La captura de ambos se realizó mediante la ejecución de una orden de arresto en Ciudad Obregón.

Posteriormente, fueron presentados en la audiencia inicial, donde la Fiscalía expuso los elementos que acreditan su probable responsabilidad. Con esta vinculación a proceso, se abre el plazo para la investigación complementaria, en la que se recabarán más pruebas para fortalecer el caso antes de llegar a la etapa de juicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora