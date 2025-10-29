Detienen a Salvador en Coahuila por incendiar a su pareja; la mujer lucha por su vida

Saltillo, Coahuila.- La noche de este pasado 28 de octubre de 2025, un sujeto identificado como Salvador fue detenido por ser el presunto agresor de su novia, ya que se le acusa de haberle prendido fuego a Alondra en el estado de Aguascalientes. No conforme con ello, posteriormente la privó de su libertad para llevarla hasta Fresnillo, Zacatecas. Actualmente, la víctima se encuentra en estado grave en el Hospital General de Zacatecas.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron el jueves 23 de octubre, cuando un vecino la observó caminando desnuda y con evidentes quemaduras en el cuerpo. El hombre decidió resguardarla en su vivienda mientras llegaban las autoridades. Sobre el crimen, se sabe que el agresor primero roció a la mujer con combustible y después procedió a prenderle fuego.

Por su parte, el fiscal de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que tras iniciar las investigaciones capturaron al hombre en un domicilio en Fresnillo, así como también a otras tres personas, entre ellas una adolescente de tan solo 13 años de edad. Precisamente, en ese lugar se localizaron prendas de vestir pertenecientes a la joven e incluso dos armas de fuego.

El hombre se encuentra a disposición de las autoridades

De esta forma, se obtuvo una orden de aprehensión contra Salvador, en cuya ejecución participaron la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, la Fiscalía de Coahuila y las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS). Se espera que en las próximas horas sea presentado ante el juzgado correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica. Es necesario mencionar que el delincuente intentó esconderse en la ciudad de Saltillo, pero esta acción fue evitada por agentes de investigación.

