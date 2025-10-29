Durante una discusión, limpiaparabrisas apuñala a su pareja e intenta escapar en Puebla

Tehuacán, Puebla.- La tarde de este miércoles 29 de octubre de 2025 se registró un brutal ataque en el municipio de Tehuacán, Puebla, cuando un hombre de oficio limpiaparabrisas, aún sin identificar, apuñaló con un arma blanca a una mujer, quien presuntamente sería su pareja sentimental. Luego de cometer la agresión, el sujeto intentó escapar abordando una unidad del transporte público; sin embargo, elementos policiales lograron someterlo y detenerlo.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los hechos se registraron en la intersección de la 3 Sur y 3 Oriente, en la zona Centro de la localidad. Los reportes preliminares señalan que la pareja sostuvo una intensa discusión, lo cual derivó en el ataque contra la fémina. Al acudir al lugar, agentes de Tránsito Municipal encontraron a la víctima, cuya identidad también se desconoce, se encontraba ensangrentada en plena la vía pública.

Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención de paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Tehuacán. En una primera instancia se indicó que la afectada presentaba heridas en uno de sus pómulos, en el cuello y una más en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento se desconocen la gravedad de las lesiones que sufrió.

uD83DuDDE3? "Mátenlo también" | Momentos de pánico se vivieron en Tehuacán, Puebla durante la detención de un hombre, quien fue acusado de apuñalar a su pareja en pleno centro de la ciudad.

?? Ciudadanos pretendían cobrar justicia por su propia mano.



uD83DuDCF9 @CaroEspinosaMx pic.twitter.com/a85lfo22ml — Telediario Puebla (@TelediarioPUE) October 29, 2025

El presunto agresor intentó escapar abordando un camión del transporte público. Sin embargo, testigos señalaron la unidad implicada y elementos policiales lograron interceptarlo para proceder con su detención", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este lamentable caso.

Según versiones extraoficiales, el detenido se encontraba bajo los efectos de sustancias, pero esta información no ha sido confirmada por alguna autoridad. Finalmente, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para iniciar las investigaciones por el probable delito de violencia de género y tentativa de feminicidio. Se espera que en las próximas se brinde un informe detallado y actualizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui