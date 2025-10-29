Ella es la alcaldesa de Apatzingán que está en medio de la polémica por un narcocorrido

Apatzingán, Michoacán.- Mientras su municipio vive una crisis por la extorsiones del crimen organizado a productores locales y a unos días del homicidio del líder citrícola, Bernardo Bravo Manríquez, la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, se encuentra en medio de la polémica por solicitar la interpretación de un narcocorrido durante una presentación musical en la Feria de Apatzingán 2025.

Para este evento, el gobierno que encabeza Arreola Pichardo contrató a Los Originales de San Juan, una agrupación musical que canta narcocorridos. Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, anunció que se aplicarán sanciones contra el Ayuntamiento de Apatzingán, así como para el mencionado grupo, esto por incurrir en actos de apología del delito durante este evento público que se llevó a cabo el lunes 27 de octubre de 2025.

Durante el espectáculo, Chuy Chávez Jr., vocalista de Los Originales de San Juan, se dirigió al público y agradeció la presencia de la presidente municipal, a quien complació con la interpretación de un narcocorrido titulado La Raza de Michoacán, un tema musical que glorifica la vida de personas dedicadas al narcotráfico y la calidad de droga en la llamada Tierra Caliente, un sector que se caracteriza por la violencia.

Arriba Apatzingán, Michoacán, compadrito. A toda la gente que anda alegre en esta noche, les queremos cantar un corrido muy bonito, especialmente y agradeciendo a la presidenta Fanny, gracias por esta gran invitación y me dijo: 'Cántame este corrido'. Y con mucho cariño se la cantamos", expresó el cantante.

¡Escándalo musical michoacano! uD83EuDD2F



uD83EuDD77uD83CuDFFB Los Originales de San Juan le dedican "La Raza de Michoacán" uD83CuDFB6 a Fanny Arreola Pichardo. uD83DuDC85uD83CuDFFB



uD83CuDFA4 El #narcocorrido -recitado durante la Expo Feria- ha generado críticas, uD83DuDDE3? pues el gobierno de #Apatzingán prohíbe la apología del delito. ? pic.twitter.com/c6Rj9B6qtD — SDP Noticias (@sdpnoticias) October 29, 2025

¿Quién es Fanny Arreola Pichardo?

A sus 36 años de edad, Fanny Arreola Pichardo se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia municipal de Apatzingán. La mandataria local egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en donde estudió la carrera de Gestión Pública y Sustentabilidad Ambiental. Antes de convertirse en alcaldesa de Apatzingán, Arreola Pichardo fue diputada local en la LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán, del año 2021 a 2024.

Tras el polémico momento, Fanny Arreola Pichardo reconoció que no fue invitada a la reunión que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo el martes 28 de octubre con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Carlos Torres Piña, fiscal General del Estado; productores de limón y otros funcionarios estatales y federales.

Durante su visita a Apatzingán, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, evitó reunirse con la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo, luego de que ella solicitara que Los Originales de San Juan interpretaran el narcocorrido “La raza de Michoacán” en la feria local, incumpliendo… pic.twitter.com/GDNaoqCrv1 — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui