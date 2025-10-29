Golpe al crimen organizado en Durango: Incautan más de 13 toneladas de precursores químicos

Ciudad de México.- Este miércoles 29 de octubre de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó, mediante sus redes sociales, un nuevo golpe al crimen organizado: se trata de la incautación de más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos durante un operativo realizado en la carretera Durango–Parral, como parte de las acciones para combatir el tráfico de sustancias utilizadas en la elaboración de narcóticos.

La intervención fue coordinada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la SSPC.

Detienen transporte de precursores químicos en carretera Durango–Parral. Foto: Twitter

El aseguramiento se realizó en un punto de inspección ubicado en el kilómetro 238+700 de la carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, donde los agentes interceptaron un tractocamión acoplado a una caja seca. Durante la revisión preventiva, se localizaron sustancias químicas con características de precursores, utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas y con alto potencial de riesgo para la salud pública y la seguridad nacional.

Entre los materiales decomisados se encuentran:

Siete mil 500 kilos de acetona de plomo

900 kilos de ácido tartárico

Cuatro mil litros de etanol

Cuatro mil 500 kilos de sosa

Tres mil litros de diversos químicos.

Además de un total de más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos.

El conductor del tractocamión fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con los químicos asegurados. Las autoridades indicaron que este tipo de operativos son parte de un esfuerzo continuo para fortalecer la seguridad en carreteras estratégicas y reducir el flujo de sustancias ilícitas que representan un riesgo tanto para la ciudadanía como para la integridad de las cadenas de distribución legal de insumos químicos.

En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico en coordinación con el @GabSeguridadMX detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias químicas y precursores… pic.twitter.com/SwDpU7BiKu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2025

El decomiso se suma a una serie de acciones recientes del Gobierno Federal para combatir el tráfico de precursores y sustancias químicas peligrosas, reforzando la vigilancia en rutas clave como la Durango–Parral. La colaboración entre la AIC, la Sedena, Semar, Guardia Nacional y SSPC permite implementar revisiones preventivas con mayor eficiencia, asegurando que los materiales peligrosos no sean utilizados para fines ilegales y contribuyendo a la reducción de la incidencia delictiva en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)