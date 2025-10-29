Hermosillo: Sujeto de 19 años desata pánico en negocio al amenazar con una navaja

Hermosillo, Sonora.- Este pasado martes 28 de octubre de 2025, alrededor de las 09:20 horas, elementos policiacos detuvieron a un joven identificado como Jesús, de 19 años de edad, tras haber amenazado con un arma blanca al personal de una tienda de conveniencia. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en las calles Solidaridad y De la Roca, en la colonia Piedra Bola.

Al arribar al sitio, los agentes aseguraron al joven y, durante la revisión de protocolo, encontraron que portaba en la cintura una navaja de aproximadamente 20 centímetros de largo. El presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles, por lo que en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier información que surja.

En otro hecho, a inicios de esta semana, durante los patrullajes de vigilancia, la Policía de Hermosillo logró la detención de cuatro personas por el delito de portación de arma prohibida. Uno de ellos fue identificado como Ramón, de 43 años de edad, quien fue localizado en las calles Solidaridad y Tépic, en la colonia Álvaro Obregón; se le aseguró un cuchillo de 23 centímetros de largo.

En otro punto de la ciudad, en las calles Nuevo León y 5 de Mayo, de la colonia 5 de Mayo, a Manuel Alejandro, de 41 años de edad, se le decomisó una daga de aproximadamente 20 centímetros. De igual forma, en las calles Los Pinos y Hermenegildo, de la colonia Hacienda de la Flor, Alfonso, de 29 años de edad, fue sorprendido con nada menos que un cuchillo de 15 centímetros de longitud.

La violencia en la capital del estado continúa siendo parte del día a día, pues precisamente ayer, a través de un boletín de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) notificó sobre la detención de Carlos Ernesto, de 31 años de edad, y José Humberto, de 28 de edad, a quienes hasta ahora se les atribuyen los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui