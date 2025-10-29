Justicia para 'Nana Pelucas': Dan 27 años de prisión a asesino de la youtuber en Acapulco

Acapulco, Guerrero.- Un juez del Estado de Guerrero dictó una sentencia de 27 años y 6 meses de prisión en contra de Édgar 'N', alias 'El Negro Pipas', tras encontrarlo penalmente responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de la creadora de contenido Pamela Montenegro del Real, famosa por su personaje de 'Nana Pelucas'. El fallo judicial pone fin a un largo proceso legal que se remonta al año 2018, cuando ocurrió el crimen en el puerto de Acapulco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que, además de la pena, el sentenciado deberá cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño. La condena fue posible gracias a las evidencias recabadas por el Ministerio Público, las cuales demostraron la participación de Édgar 'N' en los hechos ocurridos el 5 de febrero de 2018, cuando Montenegro del Real fue privada de la vida por disparos de arma de fuego al interior de un restaurante de su propiedad, en el fraccionamiento Costa Azul.

El camino hacia esta sentencia no fue lineal. Édgar 'N', identificado por las autoridades como exjefe de sicarios del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), fue detenido inicialmente en 2020 en el Estado de Puebla, durante un operativo. Sin embargo, en noviembre de 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento en Guerrero ordenó su liberación, una decisión que fue públicamente cuestionada por el entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien argumentó que no se valoraron adecuadamente todos las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Tras esa breve liberación, las autoridades ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra al exterior del Cefereso No. 11 en Hermosillo, Sonora, esta vez por el delito de secuestro agravado, asegurando así su permanencia en prisión mientras continuaba el proceso por el asesinato. El trasfondo del caso revela los riesgos asociados a la libertad de expresión en la región, pues Pamela Montenegro, a través de su personaje 'Nana Pelucas', se dedicaba a la sátira política y social, abordando temas sensibles de la vida pública de Acapulco.

Pamela Montenegro del Real, bloguera conocida en redes sociales como “Nana Pelucas” fue asesinada la tarde del 5 de febrero de 2018 en #Guerrero y usted no @EPN ha hecho algo para se investigue el crimen contra la libertad de Prensa. #México pic.twitter.com/2wL6kXuZaF — Jonathan Falcao (@jonathanfalcao_) February 11, 2018

Investigaciones de la época, encabezadas por el entonces fiscal Xavier Olea, sugirieron que su trabajo pudo haber sido el detonante del crimen. Olea señaló que la youtuber había recibido amenazas de muerte desde 2016, presuntamente por sus críticas a funcionarios locales, y que también habría publicado información sobre las actividades de grupos delictivos, lo que habría generado malestar en la organización criminal a la que pertenecía el ahora sentenciado.

Fuente: Tribuna del Yaqui