Le decían 'El Chapo': Sicarios irrumpen en vivienda de Ciudad Obregón y asesinan a un hombre

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes 28 de octubre de 2025, elementos del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un intenso amplio operativo en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado al interior de una vivienda en la colonia Cajeme. Este hecho violento, por desgracia, dejó una víctima mortal, la cual ya fue identificada por las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió ayer, martes 28 de octubre, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado sobre la calle Carmen Cerdán, entre Lorenzo Barcelata, donde un grupo de hombres armados irrumpió y abrió fuego, sin mediar palabra alguna, contra un hombre identificado extraoficialmente como 'El Chapo', de aproximadamente 45 años de edad.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes en la colonia Cajeme. Foto: Facebook

Testigos aseguraron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, seguidas del sonido de vehículos que se retiraban del lugar a toda velocidad. Ante esto, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal del Ejército Mexicano, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes e implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, para dar con los presuntos responsables. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenidos relacionados con el hecho.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio, no obstante, solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. La escena del crimen quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes recaudaron las evidencias.

#Seguridad | Capturan en Gómez Palacio a hombre por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad uD83DuDE94uD83DuDEA8https://t.co/9YlbpDAmMF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

En tanto, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo. Aunque la identidad del hombre no ha sido confirmada oficialmente, fuentes cercanas a la investigación señalaron que podría tratarse de una persona con antecedentes relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, las autoridades no han precisado el posible móvil del ataque ni ofrecido más detalles sobre los agresores. Las investigaciones continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui