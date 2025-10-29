Le dieron dos balazos: Sicarios irrumpen en vivienda y ejecutan a hombre en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde-noche de este miércoles 29 de octubre de 2025 se volvió a activar el Código Rojo por un nuevo ataque armado ocurrido en la colonia Machi López, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los primeros informes indican que sujetos armados irrumpieron en una vivienda del sector y abrieron fuego contra una persona del sexo masculino, quien murió a causa de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron poco antes de las 19:00 horas (tiempo local) en la intersección de las calles Mariano Jiménez y República de Haití, cuando vecinos del sector reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Trascendió en el lugar que el hoy occiso, cuya identidad por el momento se desconoce, recibió al menos dos balazos que posteriormente le provocaron la muerte.

Tras ser alertados mediante un reporte a las líneas de emergencias, elementos de la Policía Municipal y Estatal se movilizaron a la ubicación, al igual que paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. La zona quedó acordonada, mientras que efectivos del Ejército Mexicano resguardaron el perímetro mientras se llevaban a cabo las pesquisas de ley.

Hasta el momento no se tienen datos sobre el masculino asesinado.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó al sitio para realizar las diligencias correspondientes, así como los trabajos de campo en el área para integrar la respectiva carpeta de investigación en esta nueva agresión armada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) será quien llevé a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Preliminarmente se dijo que un hombre fue ejecutado a balazos en este hecho registrado en calles de la colonia Machi López, aunque por el momento se desconocen su identidad y características o, bien, si otra persona perdió la vida en este ataque. Se espera que en las próximas horas, las autoridades competentes compartan un informe actualizado y detallado sobre este atentado.

Elementos de los diferentes niveles de gobierno acudieron al llamado.

Fuente: Tribuna del Yaqui