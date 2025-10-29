Liberan a mujer tras dos noches secuestrada en Morelos; capturan a cinco de sus captores

Tlaltizapán, Morelos.- Durante una acción de las fuerzas federales y estatales, una mujer que había sido privada de su libertad fue rescatada con vida en el municipio de Tlaltizapán, Morelos. Durante el despliegue, también se logró la detención de cinco individuos presuntamente implicados en el ilícito. La víctima, quien permaneció en cautiverio durante 2 noches, fue valorada médicamente y se reporta en buen estado de salud, recibiendo ya el apoyo correspondiente de las autoridades.

El operativo se debió a un trabajo de inteligencia que permitió ubicar un inmueble en la zona sur del Estado de Morelos, el cual era utilizado como casa de seguridad por una célula delictiva. Según las primeras investigaciones, este grupo no solo se dedicaba al secuestro, sino que también está vinculado a robos a casa habitación y narcomenudeo en la región. La operación contó con la participación de un amplio contingente de seguridad.

Estuvieron presentes elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos (SSPCM) y la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de sus unidades especializadas como la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado, entidad que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades investigan su probable participación en otro secuestro ocurrido el pasado 3 de octubre en la misma zona, por lo que las indagatorias continúan abiertas para desarticular por completo a esta organización. Este evento ocurre en un contexto de seguridad complejo para Morelos.

Autoridades rescataron a una mujer privada de su libertad, durante un operativo interinstitucional de combate al secuestro, en donde detuvieron a cinco presuntos integrantes de una célula delictiva en el municipio de Tlaltizapán. pic.twitter.com/TLGIbVi6Vm — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) October 29, 2025

Cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizadas por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, indican que entre enero y septiembre del último año se registraron 17 secuestros, un incremento del 240 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Con una tasa de 0.86 secuestros por cada 100 mil habitantes, Morelos se posiciona entre las cuatro entidades con mayor incidencia nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGE Morelos