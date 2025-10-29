Lo arrestan tras forcejear con policías de Nogales; su madre lo denunció por violencia familiar

Nogales, Sonora.- Un joven de 23 años de edad fue puesto bajo arresto por elementos de la Policía Municipal durante esta madrugada, tras ser señalado por su propia madre como el presunto responsable de un episodio de violencia familiar. El individuo, además, enfrentará cargos por resistencia a la autoridad, luego de oponerse físicamente a su detención. Los hechos se registraron en los primeros minutos del 29 de octubre.

Las autoridades recibieron un reporte que alertaba sobre un conflicto doméstico en un domicilio de la colonia Nuevo Nogales. Al arribar a la dirección indicada, los agentes escucharon desde el exterior a un hombre profiriendo amenazas y agresiones verbales, lo que confirmó la necesidad de la ayuda de autoridades. De acuerdo con el informe de Seguridad Pública, al ingresar al lugar, los oficiales encontraron al sujeto en un estado de alteración.

Cuando procedieron a realizar el aseguramiento protocolario, el joven reaccionó de manera violenta, intentando golpear a los agentes para evitar ser controlado. Tras un forcejeo, los policías lograron inmovilizarlo. Sin embargo, la resistencia continuó mientras era trasladado a la unidad patrulla, donde el detenido se abalanzó sobre uno de los oficiales, provocando que ambos perdieran el equilibrio y cayeran al suelo.

Una vez en las instalaciones correspondientes y ante el médico legista, el hombre proporcionó una identidad falsa. Fue su madre, la víctima del altercado, quien aclaró que el nombre real del detenido es Victor I., de 23 años. La mujer manifestó que las agresiones de su hijo habían sido de carácter verbal y que no era la primera vez que ocurrían. Aclaró que no presentaba lesiones físicas, por lo que no requirió revisión médica.

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana, entidad que ordenó que el detenido fuera puesto a su disposición del Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente y determinar su situación jurídica por los presuntos delitos de violencia familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui