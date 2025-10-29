Lo detienen en Nogales por ingerir bebidas embriagantes en la calle y golpear a policías

Nogales, Sonora.- En hechos registrados durante las primeras horas de este miércoles 29 de octubre de 2025, un individuo identificado como Carlos I. 'N' de 26 años de edad, fue detenido cuando estaba consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública de Nogales, Sonora. Durante la detención, el sujeto mostró un comportamiento agresivo y agredió físicamente a dos elementos policíacos, quienes lograron someterlo y lo arrestaron.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, agentes de la Policía Municipal de Nogales se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Jardines de la Montaña, cuando detectaron al sospechoso sobre la calle Lago Plata. El detenido, quien portaba una sudadera negra y un pantalón camuflado, estaba ingiriendo bebidas embriagantes en la banqueta, por lo que fue abordado por los agentes.

Los uniformados le informaron al hombre que ingerir bebidas embriagantes en vía pública representa una falta administrativa, situación por la que debía ser presentando ante la autoridad competente. Sin embargo, al momento en el que iban a colocarle las esposas, el agresor opuso resistencia y comenzó a lanzar golpes contra los oficiales. Uno de los policías recibió un golpe en su pómulo derecho y otro más en la nariz.

Otro uniformado más recibió un golpe a la altura del hombro izquierdo, por lo que fue necesario utilizar la fuerza necesaria para su detención. Los oficiales afectados fueron trasladados a un médico de guardia, quien dictaminó que presentaban lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Por su parte, Carlos I. 'N' fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, quien se encargará de definir su situación legal.

Secuestró a su propia abuela

En otro caso registrado por Seguridad Pública Municipal de Nogales, Jesús E., de 31 años de edad, fue detenido por privar de la libertad y amenazar de muerte a su propio abuela, a quien vivo retenida en un domicilio situado sobre la calle Okanos, en la colonia Luis Donaldo Colosio. Al notar la presencia policial, el sujeto solicitó un millón de pesos en efectivo y un vehículo para escapar hasta que fue capturado por policías municipales.

