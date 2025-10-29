Localizan a pareja ejecutada a balazos en una parada de camiones de San Pedro, Navolato

Navolato, Sinaloa.- Un hombre y una mujer ejecutados a balazos fueron localizados junto a una parada de camiones en la sindicatura de San Pedro, perteneciente al municipio de Navolato, en hechos registrados durante la noche de este martes 28 de octubre de 2025. Alrededor de las 21:30 horas, las autoridades recibieron un reporte sobre la presencia de dos cuerpos sobre la carretera Culiacán-Navolato, en la entrada de dicha sindicatura.

Según información preliminar del portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso era de complexión delgada, tez morena y vestía una playera negra con camuflaje gris, pantalón de mezclilla y tenis oscuros. Con respecto a la fémina fallecida, el medio citado detalló que era de complexión robusta y pelo negro, además se dijo que portaba una blusa verde olivo manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Las víctimas fueron identificadas como Carmelina 'N', de 44 años de edad y con domicilio en la comunidad de El Bolsón, mientras que el individuo respondía al nombre de Juan Francisco 'N', quien tenía 49 años y vivía en Navolato. El hallazgo de los cadáveres generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas, quienes se movilizaron hacia la ubicación y confirmaron el doble homicidio.

Una llamada anónima a las líneas de emergencias del 911 alrededor de las 21:30 alertó a las autoridades que sobre la carretera Culiacán-Navolato en el entronque con la carretera vieja y en la entrada de dicha sindicatura se encontraban dos cuerpos sin vida y con rastros de violencia", explicó la fuente anteriormente mencionada sobre el desarrollo de los hechos en este violento suceso.

A su llegada, elementos de la Policía Municipal de Navolato procedieron a delimitar el perímetro y notificaron a las instancias superiores. Peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de las diligencias correspondientes en el área. Finalmente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicarán las pruebas de ley.

Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

