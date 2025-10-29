"Me quisieron matar": Simón Levy niega detención y denuncia intento de atentado en Portugal

Ciudad de México.- Este miércoles 29 de octubre, a muy temprana hora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó la detención del exsubsecretario de Planeación Turística, Simón Levy, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Además, el dato fue corroborado por Claudia Sheinbaum Pardo desde su tradicional conferencia en el Palacio Nacional.

Sin embargo, Levy-Dabbah, en el programa conducido por el periodista Luis Cárdenas para MVS Noticias, negó por completo estas afirmaciones, asegurando que no solo se encuentra en libertad, sino que también fue víctima de un atentado hace algunas horas. De hecho, aunque afortunadamente se encuentra bien, comentó que por motivos de seguridad no podía revelar su ubicación.

De igual forma, el hombre que fungió como director general de la Agencia de Promoción de Inversiones y de Desarrollo de la Ciudad de México (PROCDMX) señaló que las amenazas provienen de integrantes de Morena, ya que, según el expolítico, desean que deje de criticar a López Obrador y a su hijo, 'Andy' López Beltrán; en caso de no acatar las órdenes, quienes pagarían las consecuencias serían él y su familia.

¿Cómo fue el atentado?

Simón Levy relató al comunicador mexicano que se produjeron dos disparos cuando, por reflejos, logró subirse rápidamente a un vehículo blindado y escapar a salvo. A su juicio, todas las supuestas pruebas en su contra son únicamente una "cortina de humo", una estrategia para desviar la atención del intento de asesinato del que fue víctima. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado sobre el tema.

A las 8:43 horas, Levy publicó un mensaje en su perfil de X (Twitter), donde suele subir contenido crítico hacia la Cuarta Transformación, para desmentir las afirmaciones de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023): "Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y con buena salud. Los quiero, voy a descansar hoy", afirmó.

