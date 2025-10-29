Pasará 26 años en la cárcel: Amenazó a su exnovia con publicar videos privados en Edomex

Tlalnepantla, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles sobre la conclusión de un proceso judicial por el delito de extorsión, el cual culminó con una sentencia de 26 años y 8 meses de prisión para Luis Ángel Rico Cobazin. La decisión fue emitida por un juez del Distrito Judicial de Tlalnepantla, quien encontró al acusado culpable de utilizar material íntimo para coaccionar a su expareja sentimental.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en agosto de 2024, cuando Rico Cobazin contactó a la víctima a través de una aplicación de mensajería instantánea. Valiéndose de la relación de confianza que existió entre ambos, el ahora sentenciado la amenazó con difundir fotografías y videos de carácter privado si no accedía a entregarle una cantidad de dinero. Este acto, conocido comúnmente como "sextorsión", constituye una grave violación a la intimidad y la seguridad de las personas.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público activó los protocolos correspondientes para investigar el caso. Se desplegó un trabajo que combinó técnicas de investigación de campo y de gabinete. Esto incluyó el análisis de dispositivos electrónicos, el rastreo de las comunicaciones y la recopilación de testimonios que permitieron identificar sin lugar a dudas a Rico Cobazin como el autor de las amenazas y acreditar su plena participación en el delito.

Una vez que se recabaron los elementos de prueba contundentes, la Fiscalía mexiquense solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra. Al ser detenido, fue puesto a disposición del Juez para dar inicio a su proceso legal. Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó el conjunto de pruebas periciales y documentales, las cuales fueron determinantes para que el juez estableciera la culpabilidad del acusado.

Por el delito de extorsión, la #FiscalíaEdoméx obtuvo de un Juez con sede en Tlalnepantla, una sentencia condenatoria de 26 años de prisión en contra de Luis Ángel Rico Cobazin.

La sentencia final no solo comprende la pena de cárcel, sino que también incluye la suspensión de sus derechos civiles y políticos, una medida adicional que refuerza la sanción. La FGJEM señaló que con este resultado reitera su compromiso con la protección de la ciudadanía y pone a su disposición canales de denuncia seguros, como el número telefónico 800 7028770 y la aplicación móvil FGJEdomex, disponible para dispositivos iOS y Android.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM