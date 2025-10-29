Piden ayudar para localizar a Alicia Guadalupe en Hermosillo; tiene seis días desaparecida

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una célula informativa para localizar a Alicia Guadalupe Urquidez Osuna, una mujer de 32 años de edad que fue vista por última vez el 23 de octubre de 2025 en la colonia Sonocer, ubicada al norte de Hermosillo. Desde ese momento, sus familiares no han tenido noticias acerca de su paradero, por lo que las autoridades han comenzado con las labores de búsqueda.

De acuerdo con la información oficial, Alicia Guadalupe es de tez morena clara, tiene el cabello tinturado, largo y ondulado, ojos color café, y una estatura aproximada de 1.75 metros. Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que destacan varios tatuajes en la pierna y antebrazo derecho, así como una prótesis ortopédica (placa) en el antebrazo derecho y cicatrices visibles en el mismo brazo.

Su desaparición ha generado preocupación entre sus seres queridos, quienes piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su localización. En caso de que se tenga información o datos que puedan ayudar a encontrarla, la Comisión de Búsqueda proporcionó el número 662 229 7369 y el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, en donde cualquier persona puede realizar su reporte de forma anónima.

Hay que recordar que cada día que pasa sin saber de Alicia incrementa la angustia de su familia, que mantiene la esperanza de que regrese con bien a su casa. Las autoridades de Sonora reiteran el llamado a mantenerse atentos y compartir cualquier dato que pueda dar con su paradero. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre cómo fue que desapareció, ni la vestimenta que portaba cuando fue vista por última vez.

En otro caso similar, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió la célula informativa de José Daniel Ayala Espinoza, de 43 años, quien fue visto por última vez el pasado 9 de febrero de 2025 en el ejido de Quetchehueca, perteneciente al municipio de Cajeme. Como señas particulares, se dijo que presenta una mancha de coloración negra en la mejilla izquierda y una cicatriz en los dedos índice y medio por amputación parcial de las falanges.

Fuente: Tribuna del Yaqui