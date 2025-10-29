Por HOMICIDIO y abandono de víctimas: FGJES vincula a proceso a chofer de Tufesa tras accidente FATAL

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 29 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el conductor del autobús de la línea Tufesa, involucrado en el fatal accidente ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera Guaymas–Hermosillo, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, ya que se dio a la fuga tras el siniestro.

Mediante un comunicado, la FGJES señaló que, durante la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra de Francisco Javier 'N', quien conducía la unidad al momento del siniestro. La autoridad judicial ratificó además la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con el objetivo de garantizar su presencia durante el desarrollo de las investigaciones.

La resolución judicial deriva del análisis de los datos de prueba presentados por la Fiscalía, los cuales señalan la probable participación del conductor en los hechos que provocaron la pérdida de vidas humanas y diversas lesiones a los pasajeros. El accidente generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y marcó uno de los percances carreteros más graves registrados este año en la entidad.

Joel Alberto 'N', conductor de apoyo, no es vinculado

En la misma audiencia, el juez resolvió no vincular a proceso a Joel Alberto 'N', identificado como conductor de apoyo, por el delito de abandono de personas, al no encontrarse elementos suficientes que acreditaran su participación directa en la comisión de dicho ilícito.

La FGJES destacó que la investigación continúa su curso con el propósito de esclarecer por completo las circunstancias del accidente en la Guaymas-Hermosillo, deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas y sus familiares. Asimismo, reiteró su compromiso con la aplicación de la ley y con el seguimiento puntual de las diligencias ministeriales para que el caso avance conforme a los procedimientos establecidos.

Cabe recordar que el siniestro, por desgracia, cobró la vida de siete personas, por lo que las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui