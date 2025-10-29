Se incendia casa al norte de Hermosillo; un hombre murió tras quedar atrapado al interior

Hermosillo, Sonora.- Un fuerte incendio se registró la tarde de este miércoles 29 de octubre, en un domicilio de la colonia Alto Valle, al norte de Hermosillo, que resultó en el fallecimiento de una persona. El siniestro movilizó a diversas corporaciones de seguridad y personal de emergencias a la calle Del Parque, en una zona de viviendas ubicada a un costado de la escuela preparatoria Cecytes Alto Valle.

El reporte fue recibido por las autoridades cerca de las 16:00 horas, alertando sobre un inmueble que ardía en llamas. Al arribar al lugar, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo iniciaron las labores para sofocar el fuego y evitar que se propagara a las casas contiguas. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar la situación. Tras esto, los equipos de emergencia confirmaron el hallazgo de un cuerpo.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Alán, de 31 años de edad. Las primeras indagatorias de las autoridades en el sitio sugieren que la causa del fuego pudo haber sido una falla en el sistema eléctrico, posiblemente relacionada con una sobrecarga derivada de una conexión irregular, comúnmente conocida como "diablito". No obstante, esta información será confirmada o descartada a través del peritaje.

Además de Bomberos, al sitio acudió personal de Protección Civil para realizar una evaluación de los riesgos en las instalaciones eléctricas de las viviendas aledañas y descartar peligros para los vecinos. Por su parte, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo se encargaron de acordonar el área para facilitar el trabajo de los peritos y resguardar la escena.

El lugar de los hechos quedó bajo resguardo de autoridades

El cuerpo de la víctima fue recuperado por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes lo trasladaron a sus instalaciones para efectuar la necropsia de ley. Este procedimiento permitirá confirmar su identidad y determinar con exactitud la causa de la muerte. Las autoridades ministeriales dieron inicio a la carpeta de investigación para esclarecer por completo las circunstancias que originaron el fatal incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora