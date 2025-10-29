Sicarios disparan contra la Guardia Nacional y lanzan ponchallantas en carretera de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 29 de octubre se registró un ataque armado en contra de una unidad de la Guardia Nacional (GN) que realizaba labores de patrullaje en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa. A pesar de los daños materiales que sufrió el vehículo oficial, las autoridades confirmaron que no hubo agentes ni civiles lesionados como resultado del episodio violento ejecutado por presuntos sicarios.

Los hechos ocurrieron poco después de las 13:00 horas (local), sobre la carretera Culiacán - Eldorado, en un tramo cercano a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, el suceso se dio durante una acción de seguimiento que los elementos federales realizaban a un vehículo ocupado por personas presuntamente armadas.

Durante la persecución, los individuos arrojaron ponchallantas sobre la carpeta asfáltica para obstaculizar el paso de la patrulla y evadir a la autoridad. Fue en el transcurso de esta maniobra que se produjo la agresión a disparos en contra de los agentes. Como consecuencia, la unidad de la Guardia Nacional quedó detenida en el lugar, presentando múltiples impactos de proyectil en áreas como el parabrisas, el cofre y uno de los costados.

Después del reporte, se desplegó un operativo de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, con el fin de localizar a los responsables. Para permitir las diligencias periciales y el levantamiento de evidencias, fue necesario cerrar parcialmente la circulación en dos carriles de la vía, lo que generó tráfico en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del hecho y dar con los agresores.

Hay que mencionar que apenas ayer martes, en una vivienda ubicada cerca de la zona de La Limita de Itaje, en el municipio de Culiacán, un hombre fue asesinado y otro fue privado de la libertad. Sujetos armados ingresaron a un domicilio y uno de ellos hirió en el cuello a un hombre identificado como Alberto, de 18 años, quien perdió la vida. También 'levantaron' a Abraham, quien se dice es primo de la víctima fatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora