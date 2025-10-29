Simón Levy está detenido: Así lo confirmó la FGJ-CDMX; Claudia Sheinbaum reacciona

Ciudad de México.- Este miércoles 29 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó la detención del exsubsecretario de Planeación Turística durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Simón Levy, identificado en el comunicado oficial como Simón 'N', quien enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes por procesos penales distintos. La noticia fue confirmada por la primera mandataria de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Detienen a Simón 'N': Esto es lo que se sabe

De acuerdo con la institución, la detención fue resultado de la activación de una alerta migratoria derivada de los viajes internacionales del exfuncionario. Las autoridades informaron que el arresto se realizó en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, después de que se detectara su desplazamiento fuera del país pese a tener asuntos judiciales pendientes.

uD83DuDEA8Sheinbaum confirma la detención de Simón Levy



"Parece que sí", dijo la presidenta @Claudiashein por la detención del empresario @SimonLevyMx en Portugal; señaló que es por una denuncia que puso un particular contra él en la Ciudad de México. pic.twitter.com/gnA9np6P2B — Político MX (@politicomx) October 29, 2025

Según el reporte oficial, las órdenes de aprehensión contra Simón 'N' se originaron por su incomparecencia en al menos siete audiencias judiciales realizadas entre 2021 y 2025. En uno de los casos, iniciado en diciembre de 2021, se le imputan delitos contra el medio ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, por la construcción de un inmueble que habría incumplido con la normatividad vigente.

La Fiscalía Capitalina detalló que el probable responsable no acudió a las audiencias de imputación programadas en agosto de 2022 y nuevamente en agosto de 2025, lo que derivó en la emisión de una de las órdenes de aprehensión. Aunque en su momento obtuvo un amparo en 2022, este perdió validez tras su segunda ausencia ante el juez, por lo que la orden fue reactivada.

El comunicado oficial precisa que las acciones de captura se realizaron con la colaboración de instancias nacionales e internacionales, al haberse identificado la presencia del exfuncionario en el extranjero.

uD83DuDD34 #ÚltimaHora | La FGJ-CDMX y la Presidenta, Claudia Sheinbaum, confirman la detención del empresario Simón Levy en Portugal. uD83CuDDF5uD83CuDDF9



El exfuncionario fue aprehendido tras una #FichaRoja de la #Interpol y enfrentará un proceso de extradición a México.#SimónLevy #FGJCDMX… pic.twitter.com/gJOTddbBk1 — Paola Rojas (@PaolaRojas) October 29, 2025

Sheinbaum confirma detención de Simón Levy

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles que la detención habría ocurrido en Portugal, en cumplimiento de una ficha de localización emitida tras una denuncia presentada años atrás en la CDMX.

Parece que sí, en Portugal, creo. Y [la detención] es de una ficha que había ahí, una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en Ciudad de México", comentó Sheinbaum este miércoles desde Palacio Nacional.

La FGJ-CDMX reiteró que Simón 'N' será puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán las siguientes etapas de su proceso. Mientras tanto, se mantiene la colaboración entre México y las instancias internacionales para concretar su traslado al país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'