Sinaloa: Un muerto y un herido tras ataque afuera de expendio de cerveza en San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- Durante la madrugada del miércoles 29 de octubre de 2025, alrededor de las 02:50 horas, se registró un fuerte enfrentamiento armado afuera de un expendio de cerveza, que dejó como saldo una persona sin vida y otra lesionada. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron sobre la calle Emilio Zapata, en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa.

Aparentemente, las víctimas formaban parte de un grupo de seis individuos que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando en ese momento llegaron sujetos armados a bordo de una unidad y comenzaron a disparar. Una hora después, miembros de la comunidad llamaron al número de emergencia 911 para reportar la presencia de dos hombres con lesiones, tendidos en plena vía pública.

Al poco tiempo, arribaron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes, tras revisar a las personas, constataron que ya no contaban con signos vitales. El área fue acordonada mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal de Periciales e Investigación acudió al lugar para recolectar evidencias y realizar el levantamiento de los cuerpos.

No hay detenidos

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Mazatlán para practicarles la necropsia de ley y lograr su identificación oficial. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay sospechosos ni detenidos por este terrible crimen. En nuestro medio de comunicación como siempre estaremos al pendiente de cualquier nuevo dato que surja en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui