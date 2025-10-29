Sonora: Confirman caso de tuberculosis en estudiante del Instituto Tecnológico de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado martes 28 de octubre de 2025 se confirmó un caso aislado de tuberculosis en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH). Se trata de una joven estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, quien, según medios locales, comenzó a presentar síntomas desde el pasado 12 de octubre y actualmente se encuentra bajo tratamiento médico en su domicilio.

A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no existe ningún otro reporte, el médico de la institución, Edgardo Duarte Herrera, declaró que se están aplicando medidas preventivas. Sin embargo, consideran que, dadas las condiciones actuales, no es necesario suspender las clases. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que surja en los próximos días.

Este miércoles 29 de octubre, personal de la Secretaría de Salud de Sonora acudirá al campus ubicado en la colonia Sahuaro para informar al alumnado sobre la situación y ofrecer vacunas gratuitas. Cabe mencionar que los estudiantes que estuvieron en contacto directo con la paciente no presentan síntomas ni problemas de salud que indiquen un posible contagio de la infección bacteriana.

No se reporta otro caso en la institución

Recientemente, otra joven —pero en la Universidad de Sonora— generó alarma tras haber dado positivo a tuberculosis, por lo que en esa institución pública se establecieron ciertos protocolos para evitar la propagación de la enfermedad. De igual forma, al igual que en el caso anterior, no se considera necesario suspender clases, por lo que se ha optado por mantener las áreas bien ventiladas y despejadas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo en 2023, 1.25 millones de personas murieron a causa de la tuberculosis. Esta enfermedad se caracteriza por afectar los pulmones y puede transmitirse por el aire al toser, estornudar o escupir. Es fundamental seguir un tratamiento médico, ya que sin supervisión profesional puede resultar mortal. Se recomienda aplicar vacunas tanto a bebés como a niños pequeños para prevenir el contagio.

Fuente: Tribuna del Yaqui