Tenía 22 años: Una joven motociclista muere tras ser arrollada por un tráiler en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 29 de octubre de 2025, una joven motociclista perdió la vida tras ser arrollada por un un tráiler cuando ambos cruzaban la avenida Gabriel Leyva para tomar la calle Veracruz e ingresar al parque Bonfil, en hechos registrados en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Tras ser alertados sobre el hecho, elementos policíacos y personal de los servicios médicos se movilizaron hacia el sector para atender la emergencia.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, la tripulante de la unidad ligera, así como el chofer del tráiler con caja refrigerada, estaban esperando el cambio de luz del semáforo sobre el carril de norte a sur de la avenida Gabriel Leyva para ingresar al mencionado parque. Una vez que el semáforo marcó el verde, el operador del tractocamión arrancó, pero al hacerlo, presuntamente arrastró a la motocicleta.

Derivado de esto, el vehículo ligero quedó debajo de la defensa del tráiler y el cuerpo de la víctima atrás. A pesar del intento del conductor por detener su marcha, la situación terminó de forma trágica. Preliminarmente se identificó a la víctima mortal como Zulema Guadalupe 'N', de quien se dijo tiene 22 años de edad y cuenta domicilio en la colonia Casa Redonda, ubicada en el puerto de Mazatlán.

La circulación se vio afectada, sobre todo hacia el ingreso al parque Bonfil desde el carril de norte a sur de la avenida Gabriel Leyva, y en el carril de salida de oriente a poniente de la avenida Veracruz rumbo al Centro de la ciudad", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este lamentable suceso.

El perímetro quedó acordonado para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargara de las diligencias correspondientes. Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares. Las autoridades llevarán a cabo las investigaciones para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

