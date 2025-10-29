Tétrico hallazgo: Encuentran a hombre sin vida en Privadas del Real en Hermosillo; le dispararon

Hermosillo, Sonora.- Esta mañana de miércoles 29 de octubre de 2025 en la capital de Sonora se tuvo un tétrico hallazgo, pues dentro de un domicilio se encontró el cuerpo sin vida de un hombre, esto en el fraccionamiento Privadas del Real al norte de Hermosillo. Los hechos alertaron a la población, que está consternada por los últimos hechos violentos en el municipio.

El suceso tuvo lugar cerca de las 8:28 horas de este miércoles en un domicilio situado en la intersección de las calles Privada del Real y Cabo San Pedro en la colonia ya mencionada. Al principio se hablaba de un sujeto que estaba herido, pero poco tiempo después, al llegar los paramédicos de la Cruz Roja, se confirmó que el hombre ya no tenía vida.

Encuentran a hombre sin vida en Privadas del Real en Hermosillo; le dispararon

Cabe señalar que se dijo que el cuerpo de la víctima tenía varios impactos de proyectil de arma de fuego y este estaba recostado en un sillón dentro del domicilio. En el sitio de la agresión se encontraron por lo menos cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros, por lo que elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) comenzaron con el procesamiento de la escena. Aunque no se identificó a la víctima, se dijo que es un hombre de entre 35 y 40 años, de complexión media y con varios tatuajes visibles. Presuntamente, se le conocía como 'El Tatuado'.

Mientras oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo acordonaron la escena, los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) procesaron la evidencia para comenzar con una carpeta de investigación, ya que, hasta el momento de la publicación de esta nota, no se tiene conocimiento de algún indicio del o de los presuntos responsables de este nuevo hecho violento en la capital de Sonora.

Dos heridos tras ataque armado en Los Pinos

El pasado martes 28 de octubre se registró un ataque armado en la colonia Los Pinos de Hermosillo, en el que dos personas, un hombre de 22 años de edad y una mujer de 73 años, resultaron heridas tras ser víctimas de una violenta agresión armada mientras se encontraban dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pino Nuevo y Pino Nevado. Por la gravedad de las lesiones, ambas víctimas fueron llevadas a un hospital para ser atendidas; hasta el momento no tienen una actualización de la salud de las personas lesionadas.

