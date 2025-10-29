A tiros asesinan a Miguel en la Alameda de Ciudad Obregón; recibió 6 balazos antes de morir

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo hecho violento más tuvo lugar en Ciudad Obregón, pues esta mañana de miércoles 29 de octubre de 2025 fue asesinado a tiros un sujeto en la colonia Alameda frente a la popular Villa Bonita, justo en un parque comunitario. Los hechos ocurrieron poco antes de las 11:00 horas de este día, generando pánico entre los vecinos.

Este nuevo ataque tuvo lugar en la colonia Alameda, en un parque público ubicado entre la calle Islas Bermudas, la calle Lateral Esperancita e Isla del Carmen; fue pocos minutos después de las 10:30 horas cuando se escucharon varias detonaciones de armas de fuego y tras ello vieron que el cuerpo del hombre quedó tendido entre la maleza del parque. Extraoficialmente, se le identificó como Miguel T., de 25 años de edad. De acuerdo con la información en el lugar, el sujeto vestía sudadera de color guinda, shorts de color gris y tenis de color oscuro.

Al lugar llegaron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Cajeme y tras ellos paramédicos de la Cruz Roja, quienes al dar los primeros auxilios a la víctima se dieron cuenta de que ya no contaba con signos vitales. Alrededor del cuerpo de Miguel T. se encontraron por lo menos seis casquillos percutidos calibre 40 milímetros. Tras confirmarse que había muerto, se procedió a acordonar el área del ataque y dar aviso a las autoridades periciales, por lo que llegaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Tras las diligencias en el sitio, el cuerpo del hombre asesinado fue llevado al Semefo, donde continuarán los protocolos y se comenzará con una carpeta de investigación para dar con los probables responsables de los hechos. Cabe señalar que hasta el momento de realización de esta nota informativa no se tenían datos sobre los agresores que dieron muerte al joven, por lo que se espera que las autoridades compartan más información conforme la investigación lo permita. Con el asesinato de este sujeto ya suman 30 víctimas de homicidio en 29 días del mes de octubre de 2025, por lo que se mantiene la tendencia de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui